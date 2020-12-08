Более 20 соцобъектов построят по программе реновации в Северном Измайлове

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что в районе Северное Измайлово более 20 социальных объектов построят по программе реновации.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Кварталы реновации будут обеспечены объектами социальной инфраструктуры. Из 22 объектов, запланированных к строительству, 18 — это школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиника и медицинский центр», — отметил Левкин.

По его словам, в Северном Измайлове по программе реновации переселят 36 тыс. горожан.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Москве представлен информационный сервис для москвичей, переезжающих в новое жильё по программе реновации.