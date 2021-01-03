В Севастополе обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны

Из Артиллерийской бухты в Севастополе спасатели подняли бомбу времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По результатам обследования находки было сделано заключение: на морском дне на глубине приблизительно 1,5 м и в 4 м от берега лежит авиационная осколочная бомба советского производства АО-10. Вес её взрывчатого вещества составляет 7 кг. Тип и состояние взрывателя позволяют осуществить перевозку», — рассказали в ведомстве.

Боеприпас вывезли для последующей ликвидации.

От МЧС в работах задействовали шесть сотрудников, две единицы автотехники и одно плавсредство. Также в работах принимали участие трое сотрудников ГИБДД и 25 человек личного состава Росгвардии.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны.