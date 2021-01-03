В МЧС рассказали о новом ГОСТе по эвакуации
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает Life.ru.
При угрозе безопасности для эвакуации документ разрешает использование метрополитена и электромобилей. Кроме того, ГОСТ описывает этапы подготовки и способы эвакуации в зависимости от конкретной ситуации, несущей угрозу жизни и здоровью граждан.
Также для эвакуированных утверждена норма жилплощади. В безопасном районе она должна составлять 2 кв. м на человека.
В октябре «Юга.ру» сообщали, что в Сочи эвакуировали жильцов 17-этажного дома из-за пожара.