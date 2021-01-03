В МЧС рассказали о новом ГОСТе по эвакуации

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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России рассказал о новом государственном стандарте эвакуации при чрезвычайных ситуациях, который вступит в силу в июне 2021 года.
В МЧС рассказали о новом ГОСТе по эвакуации
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Life.ru.

При угрозе безопасности для эвакуации документ разрешает использование метрополитена и электромобилей. Кроме того, ГОСТ описывает этапы подготовки и способы эвакуации в зависимости от конкретной ситуации, несущей угрозу жизни и здоровью граждан.

Также для эвакуированных утверждена норма жилплощади. В безопасном районе она должна составлять 2 кв. м на человека.

В октябре «Юга.ру» сообщали, что в Сочи эвакуировали жильцов 17-этажного дома из-за пожара.

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