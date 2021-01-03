Спасатели отметили рост числа пожаров из-за морозов в Томской области

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В Томской области зафиксировали рост числа пожаров из-за морозной погоды. Спасатели призвали жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности.
Спасатели отметили рост числа пожаров из-за морозов в Томской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

«С начала года в регионе произошло 37 пожаров. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (24 пожара). За последние сутки в пожарах погибли шесть человек, пять из них — на производственных объектах. В прошлом году по состоянию на 3 января гибели людей в пожарах не было», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в МЧС, причиной 16 пожаров стало неосторожное обращение с огнём, в десяти случаях возгорания возникли из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей, в девяти — по электротехническим причинам.

Ранее сообщалось, что в селе Подгорном Чаинского района Томской области в результате пожара на пилораме погибли четыре человека.

«Реальное время» передавало, что один человек погиб и четверо пострадали в результате пожара в частном доме в Татарстане.

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