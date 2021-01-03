Прокуратура начала проверку из-за гибели ребёнка в Подмосковье

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Прокуратура проведёт проверку после гибели ребёнка, которого загрызла собака во время его пребывания в гостях у заводчицы в подмосковной Ивантеевке.
Прокуратура начала проверку из-за гибели ребёнка в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил», — заявили в ведомстве.

Также будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ход расследования дела поставлен на контроль.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке.

По данным СК, взрослые были в доме, когда мальчик гулял во дворе, где одна из собак его искусала. Ребёнок скончался на месте от полученных травм.

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