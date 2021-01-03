По факту ДТП с автобусом в Ивановской области завели дело

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В Ивановской области завели уголовное дело по факту аварии с участием автобуса, в которой погиб один человек.
По факту ДТП с автобусом в Ивановской области завели дело
  • © ГУМЧС России по Ивановской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

«Следственными органами полиции по факту ДТП с пассажирским автобусом в Родниковском районе возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК России», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что задержан водитель автобуса. Он помещён в изолятор временного содержания.

Ранее следователи организовали проверку после опрокидывания автобуса в Ивановской области, в результате которого один человек погиб и 12 получили травмы.

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