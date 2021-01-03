По факту ДТП с автобусом в Ивановской области завели дело
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
«Следственными органами полиции по факту ДТП с пассажирским автобусом в Родниковском районе возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК России», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что задержан водитель автобуса. Он помещён в изолятор временного содержания.
Ранее следователи организовали проверку после опрокидывания автобуса в Ивановской области, в результате которого один человек погиб и 12 получили травмы.