СК начал проверку после ДТП с автобусом в Ивановской области

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Следователи организовали проверку после опрокидывания автобуса в Ивановской области, в результате которого один человек погиб и 12 получили травмы.
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Ивановской области
  • © ГУМЧС России по Ивановской области

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Ивановской области.

«Следственным отделом по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти человека в результате опрокидывания пассажирского автобуса», — заявили в СК.

По данным СК, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет.

Уточняется, что один человек погиб и 12 пострадали.

Ранее сообщалось, что в Родниковском районе Ивановской области перевернулся пассажирский автобус ПАЗ.

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