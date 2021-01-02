СК начал проверку после ДТП с автобусом в Ивановской области
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Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Ивановской области.
«Следственным отделом по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти человека в результате опрокидывания пассажирского автобуса», — заявили в СК.
По данным СК, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет.
Уточняется, что один человек погиб и 12 пострадали.
Ранее сообщалось, что в Родниковском районе Ивановской области перевернулся пассажирский автобус ПАЗ.