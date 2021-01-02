В Ивановской области перевернулся автобус с пассажирами
- РИА Новости
«ДТП произошло вблизи населённого пункта Деревеньки. Водитель не справился с управлением, автобус лёг на бок. В результате погибла одна женщина, четыре человека госпитализированы, в том числе один ребёнок», — цитирует ТАСС представителя МВД.
По его словам, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и полиция.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии при столкновении автомобилей Kia Rio и Toyota Land Cruiser погибли три человека.
В результате происшествия оба водителя, а также находившийся в Kia Rio ребёнок погибли.