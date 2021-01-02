В Ивановской области перевернулся автобус с пассажирами

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В Родниковском районе Ивановской области перевернулся пассажирский автобус ПАЗ, в котором, по предварительным данным, находились 15 человек, одна женщина погибла. Об этом сообщил начальник пресс-службы УМВД России по региону Владислав Радостин.
В Ивановской области перевернулся автобус с пассажирами
  • РИА Новости

«ДТП произошло вблизи населённого пункта Деревеньки. Водитель не справился с управлением, автобус лёг на бок. В результате погибла одна женщина, четыре человека госпитализированы, в том числе один ребёнок», — цитирует ТАСС представителя МВД.

По его словам, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и полиция.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии при столкновении автомобилей Kia Rio и Toyota Land Cruiser погибли три человека.

В результате происшествия оба водителя, а также находившийся в Kia Rio ребёнок погибли.

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