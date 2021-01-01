В Удмуртии в результате ДТП погибли три человека

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В Удмуртии при столкновении автомобилей Kia Rio и Toyota Land Cruiser погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
В Удмуртии в результате ДТП погибли три человека
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser в зоне действия знака «Обгон запрещён» выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. В результате оба водителя, а также находившийся в Kia Rio ребёнок погибли», — рассказали в ведомстве.

Согласно данным МВД, ДТП произошло на 47-м км автодороги Ижевск — Уфа в районе деревни Рябиновка. 

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце июня 2020 года URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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