В Удмуртии в результате ДТП погибли три человека

В Удмуртии при столкновении автомобилей Kia Rio и Toyota Land Cruiser погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser в зоне действия знака «Обгон запрещён» выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. В результате оба водителя, а также находившийся в Kia Rio ребёнок погибли», — рассказали в ведомстве.

Согласно данным МВД, ДТП произошло на 47-м км автодороги Ижевск — Уфа в районе деревни Рябиновка.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце июня 2020 года URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.