В Москве за сутки выявили более 3 тысяч случаев коронавируса

В Москве в течение суток зафиксировали 3851 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Москва — 3851», — говорится в сообщении московского оперативного штаба.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.