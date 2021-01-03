Таманская дивизия получит более 18 самоходных ПТРК «Хризантема-С»

На вооружение Таманской дивизии Западного военного округа в 2021 году в рамках гособоронзаказа поступят более 18 новых ПТРК «Хризантема-С» на гусеничном шасси.

«В ближайшее время планируется полное перевооружения отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК. Вместе с ними прибудут представители завода-изготовителя, которые помогут личному составу овладеть новой техникой», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы округа.

Новые ПТРК поступят на замену противотанковым ракетным комплексам «Штурм».

Отмечается, что «Хризантема-С» предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой, а также укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы.

Ранее сообщалось, что начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Санкт-Петербургом после курса обучения пилотированию.