В Петербурге сообщили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом

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За последнюю неделю в Санкт-Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.
В Петербурге сообщили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом
  • РИА Новости

«Помощь петербуржцам с коронавирусом оказывают в 16 городских и семи федеральных стационарах, в которых развёрнуты 12 328 коек. Число свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями превысило 24% и составляет 3030», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки в больницы Санкт-Петербурга поступили 638 больных с коронавирусом.

«При этом число госпитализаций постепенно снижается. Так, неделю назад, 26 декабря, в стационары поступили 936 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями», — добавили в аппарате вице-губернатора.

В настоящее время в Санкт-Петербурге на амбулаторном лечении под медицинским наблюдением находятся 68 612 человек.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе сложная, но контролируемая

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