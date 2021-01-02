В России будут устанавливать пожарные извещатели в новых домах
- РИА Новости
По его словам, в свод правил добавлены требования об установке пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах.
«С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведённых жилых помещениях квартир», — приводит его слова ТАСС.
Еникеев добавил, что в МЧС не исключают, что автономные пожарные извещатели могут обязать устанавливать во всех квартирах многоэтажных жилых домов, не оборудованных системой пожарной сигнализации.
Ранее Еникеев сообщил, что инспекторы Государственного пожарного надзора с 1 июля получат право проводить внезапные противопожарные рейды в торговых центрах без уведомления собственников объектов.