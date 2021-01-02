ГИБДД проведёт рейды по выявлению нетрезвых водителей
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
«В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия по выявлению нетрезвых водителей на дорогах», — заявили в инспекции.
Отмечается, что сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме до окончания новогодних и рождественских праздников.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что высокая нагрузка на скорую помощь в праздники связана в том числе с дорожно-транспортными происшествиями.