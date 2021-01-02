ГИБДД проведёт рейды по выявлению нетрезвых водителей

Короткая ссылка
Сотрудники ГИБДД России в период новогодних праздников проведут рейды для выявления нетрезвых водителей на дорогах.
ГИБДД проведёт рейды по выявлению нетрезвых водителей
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия по выявлению нетрезвых водителей на дорогах», — заявили в инспекции.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме до окончания новогодних и рождественских праздников.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что высокая нагрузка на скорую помощь в праздники связана в том числе с дорожно-транспортными происшествиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить