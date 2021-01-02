ГИБДД проведёт рейды по выявлению нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД России в период новогодних праздников проведут рейды для выявления нетрезвых водителей на дорогах.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия по выявлению нетрезвых водителей на дорогах», — заявили в инспекции.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме до окончания новогодних и рождественских праздников.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что высокая нагрузка на скорую помощь в праздники связана в том числе с дорожно-транспортными происшествиями.