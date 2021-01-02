По факту гибели детей при пожаре в Великом Новгороде возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх детей при пожаре в многоквартирном доме в Великом Новгороде.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Новгородской области.

«Следственным отделом по городу Великому Новгороду следственного управления СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — сказано в заявлении.

Уточняется, что при пожаре погибли трое детей в возрасте от трех до пяти лет.

«По версии следствия, в указанной квартире проживала семья, состоящая из матери и троих малолетних детей. Утром сосед по дому, обнаружив возгорание квартиры, вызвал работников пожарной службы», — добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС заявили, что три ребёнка погибли во время пожара в многоквартирном доме в Новгородской области.