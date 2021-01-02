Четыре человека пострадали в результате ДТП в Нижневартовске

Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля с автобусом в Нижневартовске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Согласно предварительным данным, 46-летняя женщина, управляя машиной Toyota, не справилась с управлением из-за погодных условий и врезалась в автобус МАЗ.

«В результате ДТП четыре пассажира автомобиля Toyota... получили травмы», — отметили в ведомстве.

Все пострадавшие находились в иномарке: две женщины, мужчина и годовалый ребёнок.

Ранее в Удмуртии в результате ДТП погибли три человека.