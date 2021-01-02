Осуждённый во Франции российский болельщик прибыл в Москву

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Осуждённый на три года фигурант дела о беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года Михаил Ивкин прибыл в Москву.
Осуждённый во Франции российский болельщик прибыл в Москву
  • Reuters

Ранее Ивкина и Павла Косова приговорили к трём и десяти годам лишения свободы соответственно по итогам судебного заседания по делу о нападении на английских фанатов и участии в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

«Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается», — написала в Telegram член Общественной палаты России Мария Бутина-

Она также уточнила, что россиянин прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

Подробнее о судебном разбирательстве — в материале RT.

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