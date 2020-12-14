От трёх до десяти лет тюрьмы и запрет на въезд в страну: во Франции огласили приговор российским болельщикам

Во Франции огласили приговор российским болельщикам Павлу Косову и Михаилу Ивкину. Суд присяжных признал их виновными в избиении английского фаната после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Англии. Павла Косова приговорили к 10 годам заключения, Михаила Ивкина — к трём. Поскольку время, проведённое в тюрьме под следствием, зачтено в срок наказания, Ивкин может вернуться домой уже в ближайшее время.

Суд Экс-ан-Прованса признал российских болельщиков Павла Косова и Михаила Ивкина виновными в избиении английского фаната Эндрю Бэйча после матча между сборными России и Англии на чемпионате Европы по футболу 2016 года. Павел Косов приговорён к десяти годам тюремного заключения, Михаил Ивкин — к трём.

Как рассказал адвокат Михаила Ивкина Никита Сычёв, перед вынесением приговора с последним словом перед присяжными выступили обвиняемые. Михаил Ивкин не признал свою вину ни по одному из пунктов обвинения. Павел Косов заявил, что в его действиях не было злого умысла, и сказал, что сожалеет о последствиях.

После выступления обвиняемых присяжные удалились на совещание. Как отметил Сычёв, в совещательной комнате присяжные пробыли более пяти часов, после чего был оглашён приговор.

«Михаила Ивкина приговорили к трём годам заключения, Павла Косова — к десяти. После отбытия наказания им запрещён въезд во Францию. Ивкину будет закрыт въезд на три года, Косову — навсегда», — сообщил RT Сычёв.

Он отметил, что поскольку время, проведённое в тюрьме под следствием, зачтено в срок наказания, Ивкин может вернуться домой уже в ближайшее время.

Задержание

Михаила Ивкина и Павла Косова задержали в Германии в феврале 2018 года по запросу французских властей. Россияне направлялись в Испанию, где «Спартак» проводил матч Лиги Европы против «Атлетика» из Бильбао.

После задержания им были предъявлены обвинения в «организованном насилии с применением оружия», то есть действовали по предварительному сговору.

По версии французской полиции, 11 июня 2016 года после матча между сборными России и Англии на чемпионате Европы по футболу 2016 года Ивкин, Косов и ещё один неизвестный напали на англичанина Эндрю Бэйча и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Как поясняли правоохранители, вычислить нападавших им удалось по записям с видеокамер и фотографиям в соцсетях.

По сообщениям СМИ, на видео, запечатлевшем драку, видно, как мужчина в белой футболке и черных шортах бьёт в голову Эндрю Бейча. По версии следствия, это был Павел Косов. Другой нападавший, в синих шортах и серой толстовке с капюшоном, ударивший англичанина стулом, был идентифицирован как Михаил Косов.

В декабре 2017 года Интерполом было получено сообщение о необходимости задержания Ивкина и Косова в случае пересечения ими границы. После ареста россияне были перевезены в Марсель и помещены в местную тюрьму.

Корыстное желание

7 декабря 2020 года суд присяжных приступил к слушаниям по уголовному делу российских болельщиков. Родственники и друзья россиян выступали свидетелями, давая показания по видеосвязи в посольстве Франции в Москве.

«В рамках заседания была вызвана сотрудница Скотленд-ярда, которая сказала, что у неё нет доказательств того, что Ивкин и Косов ранее были знакомы. Это повергло всех в шок. Получается, что следователи два года фактически разбирались в том, чего нет», — рассказывает RT адвокат Михаила Ивкина Пётр Куршин.

По его мнению, всё обвинение в отношении россиян строится на корыстном желании британца получить как можно большую компенсацию.

«Экспертиза выявила у него 1,9 промилле алкоголя. То есть в момент драки он был мертвецки пьян. Потом, когда он упал и ударился головой о брусчатку, он вырубился. Его нашли пожарные и предположили, что он умер. Оказалось, что он не умер, а был сильно пьян и впал в кому. Позже пришёл в себя и вернулся на родину. У нас есть фотографии 2017 и 2018 годов, где он ездит спокойно на матчи, пьет пиво и прекрасно себя чувствует», — поясняет Куршин.

Родственники Павла и Михаила уверены, что их дело политизировано.

«Это была банальная драка. Это никакая не вооружённая группа, это всё придумано. Они даже друг друга не знали. А за драку же не дают 15 лет. Все, кто дрался там, давно уже на свободе. А с нами так происходит, потому что мы русские. Когда я отправляла сына на чемпионат, я даже представить себе не могла, что он попадёт в такой вертеп: и окружали их там, и били, и по переулкам гоняли. И уж тем более я не могла предположить, что всё закончится тюрьмой», — говорит мать Павла Косова Ирина.

С ней солидарна и жена Михаил Ивкина Юлия. По её словам, дело мужа давно бы уже благополучно закончилось, если бы он не был россиянином.

«Мы просили, чтобы до суда Миша находился под домашним арестом. Все документы были идеальные. У нас была работа для Миши, жильё, обещали нам даже поставить камеры, чтобы следить за ним. Но они все там напрямую нам говорили, что мы будем сидеть, потому что мы русские», — рассказывает женщина.

По словам Юлии, ей было очень тяжело остаться без мужа: в семье трое детей, а Михаил был единственным кормильцем. Если бы не помощь родственников и друзей все эти годы, она бы не справилась.