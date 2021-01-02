В «Аэрофлоте» открыли продажи субсидируемых билетов на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает продажи на субсидируемые государством направления в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь.

«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что предложение действует на прямые рейсы авиакомпании в экономическом классе обслуживания до 31 декабря 2021 года.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили об усилении контроля за соблюдением масочного режима на борту самолёта.