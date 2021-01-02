В «Аэрофлоте» открыли продажи субсидируемых билетов на Дальний Восток
- globallookpress.com
«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что предложение действует на прямые рейсы авиакомпании в экономическом классе обслуживания до 31 декабря 2021 года.
Ранее в «Аэрофлоте» сообщили об усилении контроля за соблюдением масочного режима на борту самолёта.