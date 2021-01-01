Собянин назвал Москву объектом «главного удара» пандемии COVID-19 в России
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«Москва была не исключением, а, наоборот, наверное, направлением главного удара пандемии: самый большой город России, огромный хаб, через который перемещаются миллионы людей. Конечно, такие мегаполисы, как Москва, они в первую очередь были подвержены эпидемии, рискам эпидемии», — цитирует ТАСС Собянина.
Он отметил, что, то, что «Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит».
Согласно данным оперштаба, за сутки в России выявлено 27 039 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 186 336 случаев заболевания.
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