Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
- РИА Новости
«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. (На. — RT) сегодня уже около 100 тыс. записались и около 50 тыс. привились. И это — в преддверии Нового года! А что будет после?» — цитирует ТАСС Собянина.
Согласно данным оперштаба, за сутки в России выявлено 27 039 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 186 336 случаев заболевания.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.