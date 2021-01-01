Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с телеканалом «Россия 1» рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. (На. — RT) сегодня уже около 100 тыс. записались и около 50 тыс. привились. И это — в преддверии Нового года! А что будет после?» — цитирует ТАСС Собянина.

Согласно данным оперштаба, за сутки в России выявлено 27 039 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 186 336 случаев заболевания.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.