Мясников рассказал об ожиданиях от вакцинации от коронавируса

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Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале рассказал об ожиданиях от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мясников рассказал об ожиданиях от вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Мы что ждём от вакцинации? Правильно — коллективного иммунитета... Теперь давайте подумаем: кому нужен коллективный иммунитет, достичь которого возможно лишь через довольно долгий период времени?» — написал он.

По его словам, «коллективный иммунитет нужен невакцинированным, тем, кто не смог или не захотел получить вакцину: аллергикам, лицам с медотводом, отказникам».

Мясников пояснил, что «создаётся прослойка вакцинированных людей, где вирус «завязнет» и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищённых людей».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

Согласно данным оперштаба, за сутки в России выявлено 27 039 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 186 336 случаев заболевания.

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