В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
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Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что после исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранили 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
Как сообщает агентство, новые правила противопожарного режима не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, необходимо только соблюдать меры пожарной безопасности.
Кроме того, с 1 января 2021 года вступил в силу закон, запрещающий в России розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа (закиси азота), а также его пропаганду в интернете.