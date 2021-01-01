В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах

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В России с 1 января 2021 года начало действовать постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
  • © Владимир Песня/РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что после исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранили 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

Как сообщает агентство, новые правила противопожарного режима не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках, необходимо только соблюдать меры пожарной безопасности.

Кроме того, с 1 января 2021 года вступил в силу закон, запрещающий в России розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа (закиси азота), а также его пропаганду в интернете.

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