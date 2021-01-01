Дептранс Москвы назвал число пассажиров в новогоднюю ночь

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Московский общественный транспорт перевёз в эту новогоднюю ночь в 2,4 раза меньше пассажиров, чем в прошлую, — 315 тыс. человек, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.
Дептранс Москвы назвал число пассажиров в новогоднюю ночь
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Из-за ограничений в этот раз люди меньше ездили в транспорте. Мы перевезли в 2,4 раза меньше пассажиров, чем в прошлую новогоднюю ночь, — 315 тыс. человек. Самые популярные у пассажиров — метро и МЦК (284 тыс. пассажиров)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что второй год подряд на транспорте действовал бесплатный проезд — всё прошло «спокойно, без происшествий, без очередей и сложностей».

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что в Москве агрегаторов такси попросили не повышать стоимость поездок в праздничные дни.

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