Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не поднимать стоимость поездок в праздники
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
«Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров. Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и всё же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок», — цитирует сайт «Москва 24» сообщение.
Ранее московский Департамент транспорта рассказал об изменениях цены проезда в общественном транспорте в столице.