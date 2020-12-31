Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не поднимать стоимость поездок в праздники

В Москве агрегаторов такси попросили не повышать стоимость поездок в праздничные дни, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

«Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров. Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и всё же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок», — цитирует сайт «Москва 24» сообщение.

Ранее московский Департамент транспорта рассказал об изменениях цены проезда в общественном транспорте в столице.