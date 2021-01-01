В Чувашии рассказали о погибшей в пожаре семье

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Семья, погибшая при пожаре в деревне Орнары Урмарского района Чувашской Республики, переехала в населённый пункт из соседнего района, где состояла на учёте. Об этом сообщил глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов.
В Чувашии рассказали о погибшей в пожаре семье
  • © МЧС РФ

«В (сгоревшем доме. — RT) в деревне Орнары проживали семь человек, но прописан был только один, другие лица — приезжие из соседнего района. В другом районе они были неблагополучные в связи с тем, что у них жизненные условия не позволяли... У нас как неблагополучная она не состояла, но на контроле была», — приводит ТАСС слова Иванова.

По его словам, комиссия несколько раз бывала в доме, последний выезд был 26 декабря. Соцработники и местная администрация предложили забрать детей на время новогодних праздников, но получили отказ. 

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Урмарском районе Чувашии погибли шесть человек, в том числе трое детей.

Прокуратура Чувашии проводит проверку по факту происшествия.

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