В МЧС предупредили о гололёде и тумане в Татарстане

В Татарстане предупредили о гололёде и тумане 1 января.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на МЧС России по РТ, гололёд ожидается преимущественно в западных районах Татарстана.

Спасатели рекомендуют увеличить на дороге дистанцию между машинами во время тумана.

К тому же в ведомстве отметили, что водителям стоит избегать резких торможений и следить за исправным состоянием авто.

Также подчёркивается, что пешеходам стоит быть внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы. Ходить спасатели рекомендуют, наступая на всю подошву.

Ранее в Татарстане из-за метели, сильного ветра и возможных снежных заносов ввели временное ограничение на движение автобусов и грузового транспорта.