В МЧС предупредили о гололёде и тумане в Татарстане
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на МЧС России по РТ, гололёд ожидается преимущественно в западных районах Татарстана.
Спасатели рекомендуют увеличить на дороге дистанцию между машинами во время тумана.
К тому же в ведомстве отметили, что водителям стоит избегать резких торможений и следить за исправным состоянием авто.
Также подчёркивается, что пешеходам стоит быть внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы. Ходить спасатели рекомендуют, наступая на всю подошву.
Ранее в Татарстане из-за метели, сильного ветра и возможных снежных заносов ввели временное ограничение на движение автобусов и грузового транспорта.