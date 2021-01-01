В МЧС предупредили о гололёде и тумане в Татарстане

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В Татарстане предупредили о гололёде и тумане 1 января.
В МЧС предупредили о гололёде и тумане в Татарстане
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на МЧС России по РТ, гололёд ожидается преимущественно в западных районах Татарстана.

Спасатели рекомендуют увеличить на дороге дистанцию между машинами во время тумана.

К тому же в ведомстве отметили, что водителям стоит избегать резких торможений и следить за исправным состоянием авто.

Также подчёркивается, что пешеходам стоит быть внимательными при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы. Ходить спасатели рекомендуют, наступая на всю подошву.

Ранее в Татарстане из-за метели, сильного ветра и возможных снежных заносов ввели временное ограничение на движение автобусов и грузового транспорта.

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