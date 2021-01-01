На Урале в результате ЧП на предприятии погибли два человека

При разгерметизации бочки на предприятии на Урале погибли два человека, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Алапаевская городская прокуратура проводит проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим на частном предприятии в городе Алапаевске. По предварительной информации, утром 31 декабря во время рабочей смены произошла разгерметизация бочки с перегретым паром, в результате чего два работника погибли, один рабочий с тяжёлыми повреждениями госпитализирован», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе регионального следственного управления СК России заявили, что по данному факту следственным отделом по Алапаевску возбуждено уголовное дело.