Острову в Сахалинской области присвоено имя маршала Василевского

Российское правительство присвоило безымянному острову Большой Курильской гряды в Сахалинской области имя маршала Александра Василевского.

«Присвоить наименование «Маршала Василевского»... безымянному острову, входящему в состав островов Таира (Большая Курильская гряда) Сахалинской области», — цитирует РИА Новости распоряжение кабмина.

Отмечается, что это сделано для увековечения памяти героя Великой Отечественной войны маршала Советского Союза А. М. Василевского.

Также сообщается, что данное решение было принято по предложению Сахалинской областной думы.

4 декабря в Ленинградской области подвели итоги работы по поиску останков воинов, погибших в годы советско-финской и Великой Отечественной войн. За этот год на территории региона нашли и захоронили со всеми почестями 3254 человека.