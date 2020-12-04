В Ленобласти рассказали о работе по перезахоронению останков погибших участников войны

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В Ленинградской области подвели итоги работы по поиску останков воинов, погибших в годы советско-финской и Великой Отечественной войн. За этот год на территории региона нашли и захоронили со всеми почестями 3254 человека.
В Ленобласти рассказали о работе по перезахоронению останков погибших участников войны
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«27 торжественно-траурных церемоний захоронения прошли на территории братских могил в муниципальных районах области, а также на мемориалах «Синявинские высоты» и «Невский Пятачок» — здесь были установлены плиты с именами советских воинов, обнаруженных в 2014—2020 годах», — заявили в областной администрации.

Кроме того, на воинском захоронении у деревни Дусьево в Кировском районе разместили временный памятный знак с именами 717 воинов, скончавшихся от ран в полевых госпиталях, а также гранитные плиты на братских захоронениях у посёлка Подборовье и на острове Клест Выборгского района.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.

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