Санатории Ставрополья приняли 110 тысяч отдыхающих в 2020 году

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Санатории Ставропольского края приняли 110 тыс. отдыхающих в 2020 году.
Санатории Ставрополья приняли 110 тысяч отдыхающих в 2020 году
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное Минтуризма.

«Во всех санаториях КМВ соблюдаются противоэпидемические меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Кавказские Минеральные Воды — крупнейшая и уникальная курортная жемчужина России, признанный бальнеоклиматический курорт», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области прокомментировали ситуацию в туротрасли в зимние праздники.

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