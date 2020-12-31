Санатории Ставрополья приняли 110 тысяч отдыхающих в 2020 году

Санатории Ставропольского края приняли 110 тыс. отдыхающих в 2020 году.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное Минтуризма.

«Во всех санаториях КМВ соблюдаются противоэпидемические меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Кавказские Минеральные Воды — крупнейшая и уникальная курортная жемчужина России, признанный бальнеоклиматический курорт», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области прокомментировали ситуацию в туротрасли в зимние праздники.