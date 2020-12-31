Санатории Ставрополья приняли 110 тысяч отдыхающих в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное Минтуризма.
«Во всех санаториях КМВ соблюдаются противоэпидемические меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Кавказские Минеральные Воды — крупнейшая и уникальная курортная жемчужина России, признанный бальнеоклиматический курорт», — заявили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области прокомментировали ситуацию в туротрасли в зимние праздники.