В Тюменской области прокомментировали ситуацию в туротрасли в зимние праздники

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Предприятиям сферы торговли и туристской отрасли Тюменской области направили письма и методические рекомендации об усилении противоэпидемических мер в период зимних праздников, заявили в региональном оперштабе.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию в туротрасли в зимние праздники
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU.

«Тюменская область готова к приёму гостей из разных регионов страны. Ожидается, что особым спросом будет пользоваться отдых на термальных источниках. На профильных онлайн-совещаниях представители туротрасли проинформированы об усилении режима повышенной готовности», — заявили в штабе.

Все экстренные службы во время праздников будут работать в усиленном режиме, рассказали силовики на заседании региональной антитеррористической комиссии и областного оперативного штаба.

Ранее профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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