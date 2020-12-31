В Тюменской области прокомментировали ситуацию в туротрасли в зимние праздники
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Об этом сообщает URA.RU.
«Тюменская область готова к приёму гостей из разных регионов страны. Ожидается, что особым спросом будет пользоваться отдых на термальных источниках. На профильных онлайн-совещаниях представители туротрасли проинформированы об усилении режима повышенной готовности», — заявили в штабе.
Все экстренные службы во время праздников будут работать в усиленном режиме, рассказали силовики на заседании региональной антитеррористической комиссии и областного оперативного штаба.
Ранее профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.