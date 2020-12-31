В Пермском крае наградили школьника, спасшего двух восьмилетних девочек

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В Пермском крае наградили школьника Вячеслава Ширинкина, спасшего двух восьмилетних девочек.
В Пермском крае наградили школьника, спасшего двух восьмилетних девочек
  • © Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Мальчик получил медаль «За спасение жизни» и благодарственное письмо от руководства ведомства.

11-летний Ширинкин шёл мимо пруда в Юго-Камском и увидел девочек, которые гуляли по льду и провалились. Школьник подбежал и вытащил сначала одну, а потом и другую пострадавшую.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области наградили пятиклассника, спасшего сестру при пожаре.

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