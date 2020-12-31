В Петербурге подготовили более 30 площадок для запуска фейерверков
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на официальный портал ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
При запуске горожане обязаны соблюдать меры безопасности. Площадка должна быть большой. Над ней не должны располагаться линии электропередачи. Запускать салюты разрешается совершеннолетним гражданам.
Ранее председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин в беседе с RT назвал главные риски, связанные с использованием пиротехники, а также дал рекомендации по безопасному запуску фейерверков.