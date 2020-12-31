В Домодедове возобновлены приостановленные из-за непогоды рейсы

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Аэродромная служба аэропорта Домодедово устранила наледь на взлётно-посадочных полосах, полёты с них возобновлены. Об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.
В Домодедове возобновлены приостановленные из-за непогоды рейсы
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Были возобновлены полёты с обеих взлётно-посадочных полос. В целом ситуация стабилизируется», — приводит ТАСС слова Власова.

Ранее сообщалось, что полёты в московском Домодедове были временно ограничены из-за ледяного дождя.

Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла.

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