В Домодедове возобновлены приостановленные из-за непогоды рейсы

Аэродромная служба аэропорта Домодедово устранила наледь на взлётно-посадочных полосах, полёты с них возобновлены. Об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

«Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Были возобновлены полёты с обеих взлётно-посадочных полос. В целом ситуация стабилизируется», — приводит ТАСС слова Власова.

Ранее сообщалось, что полёты в московском Домодедове были временно ограничены из-за ледяного дождя.

Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла.