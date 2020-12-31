Путин призвал россиян не отступать перед трудностями и беречь сплочённость

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам призвал жителей страны не отступать перед трудностями и беречь сплочённость людей.

«Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплочённость, это основа наших общих успехов в будущем. Убеждён, вместе мы всё преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь — и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века», — сказал глава государства.

Он напомнил, что эпидемия ещё не отступила и не все встречают праздник за новогодним столом.

«Ещё много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее», — сказал президент.

Путин отметил мужественный труд врачей и медицинских сестёр, экипажей скорой помощи, которые продолжают борьбу с пандемией и остаются на дежурстве в новогоднюю ночь.

Российский лидер напомнил и о задачах, которые выполняют миротворцы и экстренные службы, военнослужащие за рубежом.

«Благодаря всем, кто несёт своё служение днём и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими», — цитирует его РИА Новости.

Путин добавил, что Россия «становится одной большой семьёй», когда каждый чувствует «надёжный локоть людей, стоящих рядом».

Ранее президент, поздравляя граждан с новым 2021 годом, рассказал, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет и был трудным, однако страна прошла его с достоинством.