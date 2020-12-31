Более 150 пар поженятся в Москве 31 декабря

Более 150 пар сыграют свадьбу в Москве 31 декабря. Для них подготовили особые церемонии бракосочетания.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС Москвы.

В частности, во дворце бракосочетания №1 во время регистрации брака решили включать новогодние музыкальные композиции вместо лирической музыки, которую обычно используют для поздравления гостей.

Во дворце бракосочетания №5 молодожёны получат ёлочные игрушки, а в Мещанском отделе ЗАГС при оформлении и проверке документов влюблённых поздравит Дед Мороз.

Ранее «Москва 24» сообщал, что на портале mos.ru открыли услугу подачи заявления на регистрацию брака.