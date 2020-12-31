Кабмин выделил более 130 млн рублей на поддержку цирковых артистов

Правительство России выделило более 130 млн рублей на поддержку цирковых артистов в период пандемии, сообщили в Росгорцирке.

«Правительство России выделило адресную помощь для работников циркового конвейера Росгосцирка. На это направлено более 130 млн рублей», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что эта мера призвана поддержать артистов, которые оказались без работы практически на восемь месяцев.

В пресс-службе Росгорцирка уточнили, что единоразовая поддержка в размере от 70 тысяч до 90 тысяч рублей будет выплачена до 31 декабря включительно всем работникам циркового конвейера компании.

Ранее сообщалось, что на поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено почти 14 млрд рублей из резервного фонда правительства России.