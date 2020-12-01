Кабмин выделил средства для медицинских, научных и образовательных учреждений

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На поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено почти 14 млрд рублей из резервного фонда правительства России.
Кабмин выделил средства для медицинских, научных и образовательных учреждений
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Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте кабмина, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что эти средства «позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований».

Сообщается, что «среди получателей субсидий — Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр».

Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделяет 80 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов 39 регионов.

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