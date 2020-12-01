Кабмин выделил средства для медицинских, научных и образовательных учреждений

На поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, а также образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено почти 14 млрд рублей из резервного фонда правительства России.

Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте кабмина, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что эти средства «позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований».

Сообщается, что «среди получателей субсидий — Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр».

Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделяет 80 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов 39 регионов.