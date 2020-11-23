Правительство выделило средства на поддержание бюджетов 39 регионов
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«Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем», — говорится в сообщении.
Там отметили, что речь идёт о выделении 80 млрд рублей.
«Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета», — добавили в правительстве.
Как напомнили в кабмине, в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов отмечал, что расходы бюджета страны в 2021 году, связанные с пандемией, составят суммарно 2 трлн рублей.