Правительство выделило средства на поддержание бюджетов 39 регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделяет 80 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов 39 регионов. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем», — говорится в сообщении.

Там отметили, что речь идёт о выделении 80 млрд рублей.

«Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета», — добавили в правительстве.

Как напомнили в кабмине, в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов отмечал, что расходы бюджета страны в 2021 году, связанные с пандемией, составят суммарно 2 трлн рублей.