В кабмине России рассказали о связанных с пандемией расходах бюджета

Короткая ссылка
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что расходы российского бюджета в 2021 году, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19, составят суммарно 2 трлн рублей.
В кабмине России рассказали о связанных с пандемией расходах бюджета
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

«На следующий год суммарно расходы, связанные с COVID-19, — 2 трлн рублей. Это та часть, по которым решение принято, которые переносятся на следующий [год]», — цитирует Белоусова ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России по-прежнему остаётся сложной.

Он поручил обеспечить в каждом регионе всё необходимое для лечения COVID-19. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить