В кабмине России рассказали о связанных с пандемией расходах бюджета

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что расходы российского бюджета в 2021 году, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19, составят суммарно 2 трлн рублей.

Об этом он заявил в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

«На следующий год суммарно расходы, связанные с COVID-19, — 2 трлн рублей. Это та часть, по которым решение принято, которые переносятся на следующий [год]», — цитирует Белоусова ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России по-прежнему остаётся сложной.

Он поручил обеспечить в каждом регионе всё необходимое для лечения COVID-19.