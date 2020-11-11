В кабмине России рассказали о связанных с пандемией расходах бюджета
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- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».
«На следующий год суммарно расходы, связанные с COVID-19, — 2 трлн рублей. Это та часть, по которым решение принято, которые переносятся на следующий [год]», — цитирует Белоусова ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России по-прежнему остаётся сложной.
Он поручил обеспечить в каждом регионе всё необходимое для лечения COVID-19.