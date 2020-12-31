Москва поднялась на три строчки в международном рейтинге умных городов

Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов Smart Centres Index компании Z/Yen и заняла 44-е место, заявили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Москва активно внедряет в жизнь форматы Smart City, интегрируя интернет-технологии в жизнь города. В столице развивается система умного транспорта, доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов», — цитирует «Москва 24» заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что система умного города помогает городским ресурсам функционировать максимально эффективно для повышения качества жизни москвичей.

Как отметил Ефремов, по уровню цифровизации Москва является «одним из конкурентов ведущих мегаполисов мира в разных международных рейтингах».

В августе Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов.