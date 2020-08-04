Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов

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Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов.

«Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создаёт электронные сервисы для горожан и бизнеса. Успехи российской столицы в этом направлении подтверждаются продвижением в данном рейтинге, где Москва находится в одном ряду с Лос-Анджелесом, Йоханнесбургом и Сантьяго и опережает Дубай, Токио и Сеул», — цитирует «Москва 24» заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Ефимов отметил, что возглавляют рейтинг Services Globalization Index такие города, как Бангалор, Сан-Паулу и Торонто. Москва заняла 18-ю позицию. Список составили эксперты консалтингового агентства Tholons.

Аналитики оценили города-претенденты по пяти показателям: «Человеческий капитал», «Развитие бизнес-среды», «Издержки и инфраструктура», «Безопасность и качество жизни», а также «Цифровизация и инновации».

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.

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