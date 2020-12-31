Дептранс предупредил москвичей об ограничениях на дорогах из-за салютов

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Московский департамент транспорта предупредил жителей города о перекрытии нескольких московских дорог в связи с проведением новогодних салютов.
Дептранс предупредил москвичей об ограничениях на дорогах из-за салютов
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Как сообщает газета «Известия», некоторые из ограничений уже начали действовать.

Так, с 7:00 31 декабря до 5:00 1 января до двух полос ограничено движение на участке Большой Москворецкий мост — улица Варварка — от Болотной площади до Москворецкой улицы.

Полностью перекрыто движение с 23:30 31 декабря по 00:15 1 января будет на этом же участке дороги, а также на Москворецкой улице — от улицы Варварка до Москворецкой набережной, площади Васильевский Спуск — от Кремлёвской набережной до Большого Москворецкого моста и других улицах.

Кроме того, 1 января с 00:40 до 01:10 будет перекрыто движение на участке улицы Кадырова — от улиц Адмирала Лазарева до Бунинской Аллеи, а также на улице Федосьино — от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда №518.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса доступ граждан на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря.

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