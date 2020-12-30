В новогоднюю ночь ограничат доступ на Красную площадь

В связи с пандемией коронавируса доступ граждан на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря.

«В целях обеспечения соблюдения введённых ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного Департамента региональный безопасности и противодействия коррупции.

Также в департаменте поздравили москвичей с праздниками и пожелали воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей.

Ранее сообщалось, что московские парки будут открыты для посещений в новогоднюю ночь, но праздничных мероприятий не будет.