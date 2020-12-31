Кабмин разрешил переносить до конца 2021 года туры по программе кешбэка

Короткая ссылка
Россияне, купившие туры или забронировавшие отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин разрешил переносить до конца 2021 года туры по программе кешбэка
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Точный срок переноса должен быть определён дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу. Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что правила также распространяются на граждан, которые приобрели туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был введён режим повышенной готовности или ЧС.

Россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить