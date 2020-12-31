Кабмин разрешил переносить до конца 2021 года туры по программе кешбэка

Россияне, купившие туры или забронировавшие отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Точный срок переноса должен быть определён дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу. Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что правила также распространяются на граждан, которые приобрели туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был введён режим повышенной готовности или ЧС.

Россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.