Кабмин разрешил переносить до конца 2021 года туры по программе кешбэка
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Об этом сообщает газета «Взгляд».
«Точный срок переноса должен быть определён дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу. Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что правила также распространяются на граждан, которые приобрели туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был введён режим повышенной готовности или ЧС.
Россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.