В Петербурге более 39 тысяч человек сдали тест на COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки обследовали на коронавирус 39 161 человека.
В Петербурге более 39 тысяч человек сдали тест на COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом информирует kp.ru со ссылкой на данные Смольного.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39 161 человека», — сообщили в городской администрации.

Под медицинским наблюдением находятся 825 человек. Из них 298 — контактные, 527 — в самоизоляции.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе сложная, но контролируемая

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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