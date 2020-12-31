В Петербурге более 39 тысяч человек сдали тест на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки обследовали на коронавирус 39 161 человека.

Об этом информирует kp.ru со ссылкой на данные Смольного.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39 161 человека», — сообщили в городской администрации.

Под медицинским наблюдением находятся 825 человек. Из них 298 — контактные, 527 — в самоизоляции.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе сложная, но контролируемая.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.