Названы самые частые нарушения на российских АЗС

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В 2020 году в ходе внеплановых проверок 1015 российских автозаправочных станций (АЗС), на которые чаще всего жаловались водители, Росстандарт выявил на 120 заправках нарушения по физическо-химическим показателям топлива.
Названы самые частые нарушения на российских АЗС
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Отмечается, что всего было отобрано и испытано 1942 образца автомобильного бензина и дизельного топлива, из которых 152 (7,8%) не соответствовали установленным нормам.

По бензину доля выявленных нарушений составила около 3,5%, по дизельному топливу — 15,1%.

Согласно результатам проверки, наиболее часто встречавшееся в 2020 году нарушение на АЗС — превышение массовой доли серы в топливе (19 случаев — бензин, 80 случаев — дизельное топливо), нарушение температуры воспламенения (49 случаев), несоответствующее норме октановое число (шесть случаев).

Согласно оценке Росстата, бензин в России подорожал в среднем на 2,3—2,7%.

Подробнее — в материале RT.

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