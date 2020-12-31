Названы самые частые нарушения на российских АЗС
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Отмечается, что всего было отобрано и испытано 1942 образца автомобильного бензина и дизельного топлива, из которых 152 (7,8%) не соответствовали установленным нормам.
По бензину доля выявленных нарушений составила около 3,5%, по дизельному топливу — 15,1%.
Согласно результатам проверки, наиболее часто встречавшееся в 2020 году нарушение на АЗС — превышение массовой доли серы в топливе (19 случаев — бензин, 80 случаев — дизельное топливо), нарушение температуры воспламенения (49 случаев), несоответствующее норме октановое число (шесть случаев).
Согласно оценке Росстата, бензин в России подорожал в среднем на 2,3—2,7%.
Подробнее — в материале RT.