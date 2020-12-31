Осуждённая на 15 лет Карина Цуркан рассказала, как встретит Новый год
- © РИА Новости / Сергей Пятаков
«В прошлом году здесь (в СИЗО «Лефортово». — RT) на Новый год поели фруктов и легли спать, в этом послушаю президента и, может быть, посмотрим концерт Венского оркестра. А на Рождество посмотрим на канале «Спас» рождественскую службу», — сказала Цуркан, добавив, что соблюдает Рождественский пост, а вот в праздник позволит себе съесть шоколадку.
При этом она добавила, что после вынесения приговора не впала в депрессию.
«Нет, депрессии приговор не вызвал, я верующий человек», — сказала Цуркан.
Приговор Цуркан был вынесен 29 декабря.