Осуждённая на 15 лет Карина Цуркан рассказала, как встретит Новый год

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RT
Экс-член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, осуждённая на 15 лет по делу о шпионаже в пользу Молдавии, рассказала специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, что планирует делать в Новый год.
Осуждённая на 15 лет Карина Цуркан рассказала, как встретит Новый год
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«В прошлом году здесь (в СИЗО «Лефортово». — RT) на Новый год поели фруктов и легли спать, в этом послушаю президента и, может быть, посмотрим концерт Венского оркестра. А на Рождество посмотрим на канале «Спас» рождественскую службу», — сказала Цуркан, добавив, что соблюдает Рождественский пост, а вот в праздник позволит себе съесть шоколадку.

При этом она добавила, что после вынесения приговора не впала в депрессию.

«Нет, депрессии приговор не вызвал, я верующий человек», — сказала Цуркан.

Приговор Цуркан был вынесен 29 декабря.  

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