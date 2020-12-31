Семья рассказала о состоянии Ивана Фокина, спасённого из-под завалов в Магнитогорске в 2018 году. Мальчик пролежал под завалом более 30 часов при температуре -30 °С.

«В марте успели пройти очередной курс реабилитации с Ванечкой, он плаванье осваивал. Сначала дичился немного, чужие люди, бассейн… А потом разохотился — из воды не вытащить. Ну а летом уже сам заходил в воду, с удовольствием», — заявила Ольга Фокина в беседе с «Российской газетой».

По её словам, сейчас у сына другое развлечение — снег, горки.

Двигательная активность у мальчика восстанавливается постепенно, у него невропатия большеберцового и малоберцового нервов на ноге, где был перелом.

Как отметила мать, после двух курсов реабилитации в марте и октябре, занятий в бассейне и отдыха на озёрах нога у ребёнка стала двигаться намного лучше.

31 декабря 2018 года в одном из подъездов многоэтажного жилого дома Магнитогорска обрушились перекрытия после взрыва бытового газа. В результате ЧП погибли 39 человек.